День имени: как Севастополь родился в истории — интересные факты

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым, Анна Петрова. В этот день 242 года назад указом императрицы Екатерины II новая крепость на юго-западном побережье Крыма, у бухты рядом с древним городом Херсонес Таврический, впервые была названа в документах как Севастополь. Так будущий город-герой получил имя официально. Как оно отразилось на судьбе, как ход истории менял это имя и как он же возвращал все на круги своя — РИА Новости Крым вспоминает и рассуждает вместе с экспертами.