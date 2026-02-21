День имени: как Севастополь родился в истории — интересные факты

Новое имя в истории
Первыми в новой крепости на юго-западной оконечности Крыма были заложены дом командующего эскадрой флота, часовня, кузница и пристань, позже названная Графской, рассказывает севастопольский историк Степан Самошин. Строительство началось менее чем через три месяца после подписания императрицей Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу».
Именно день закладки фундаментов первых каменных зданий — 3 июня 1783 года, по новому стилю 14 июня, — и считается днем рождения Севастополя. Однако имя у города-крепости на берегу Ахтиарской бухты появилось только через полгода.
«Свое название город получил 10 февраля, по новому стилю это 21 февраля, 1784 года в указе Екатерины II об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии, куда входил и Крым», — говорит Самошин.
Это был «Именный указ, данный Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потемкину», в котором речь шла, в частности, о необходимости устроить «крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга кораблей, порт и военное селение…».
Херсонский епископ, Потемкин и Русская весна
В «Историческом путеводителе по Севастополю» от 1907 года под редакцией русского военного историка Андрея Зайончковского отмечается, что город императрица именовала так как раз по предложению князя Потемкина.
«На самом деле это название предложил очень интересный грек, тогда епископ Славянский и Херсонский — Евгений Булгарис, родом с острова Корфу», — рассказал руководитель Центра греческих исследований им. В. Х. Кондараки, член севастопольского общества греков, кандидат исторических наук Игорь Мосхури.
«Екатерина II лично участвовала в его рукоположении в епископы в Москве, в Никольском монастыре рядом с Красной площадью. К слову, его родная сестра была матерью одного нашего будущего контр-адмирала (ЧФ) Ивана Бальзама. Так вот это Булгарис предложил назвать так, а уже Потемкин, понятное дело, донес это до Екатерины. И ей это понравилось», — добавил он.
Тот же епископ Булгарис, человек умный и прозорливый, предложил имя и для будущей столицы Крыма — Симферополя, в котором, как и в Севастополе, заключаются и проницательность, и пророчество для города, отметил историк: «Симферополь — “город-собиратель”. То есть епископ в этом плане очень четко дал определение двум городам, их значению в будущем».
Что касается прочтения имени города-героя, то история знает несколько вольных переводов, близких к сути миссии Севастополя.
«Но, если этимологически буквально, дословно, то “севастос” (σεβαστος) — это уважение, уважаемый, то есть достойный уважения. Ну, а “полис” (πολις) — это город», — сказал Мосхури.
Среди переводов названия «Севастополь» известны также «священный город» и «достойный поклонения». Есть и вариант «императорский» как производное от римского «августейший».
«Город, достойный поклонения» — это, пожалуй, лучший из возможных переводов с греческого, считает сенатор РФ от Севастополя, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, историк и обществовед Екатерина Алтабаева.
«Ничего случайного не бывает ни в жизни человека, ни в истории в целом. И то, что Севастополь был именован указом Екатерины, — если исчислять по-новому стилю, то это как раз 21 февраля, — неслучайно. Эта близость к нашей заветной дате Русской весны, возвращения Севастополя в состав России. Это все знаковые вещи», — сказала сенатор.
Севастополь и другие города Таврии
История вспоминает, что у нас был Херсонес, он Херсон (в Средневековье), Сарсона и Корсунь. Но Херсоном в России в честь него назвали другой город. Он был основан Потемкиным раньше по распоряжению Екатерины — в 1778 году, рассказывает историк.
«Тогда юго-западный Крым и в целом полуостров был еще территорией Крымского ханства, а новому российскому городу как базе для будущего флота и верфи необходимо было появиться. Им и стал Херсон, — объясняет Алтабаева. — Что касается Севастополя, то город получил то имя, которое обозначило его путь в российской истории».
Хотя попытки переименовать его тоже были. Так, Павел I, не являвшийся сторонником реформ, которые проводились в период правления его матушки Екатерины II, вновь сделал Севастополь Ахтиаром. Имя городу вернул уже Николай I.
«Такие политические решения носят ангажированный, субъективный характер, — считает сенатор. — И если мы хотим, чтобы люди приняли то или иное название, то нужно у них спросить: у руководства и у всех, кто живет в этом городе».
В качестве примера она привела недавние дискуссии относительно названия города Артемовск/Бахмут. (Примечательно, что Бахмут получил статус города в год рождения Севастополя — в 1783-м. Артемовском он стал в советское время, в 1924-м.).
«Это часть той Новороссии, которая, собственно, была освоена по указанию и по замыслу Екатерины II и Григория Александровича Потемкина. Нужно ли переименовывать — мне кажется, это вопрос, который должны решать граждане, жители территорий, которые сегодня стали уже российскими регионами», — сказала сенатор.
Она добавила, что вопрос переименований при необходимости может быть поднят «в формате если не референдума, то плебисцита».