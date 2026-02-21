Ричмонд
США рассматривают возможность покушения на верховного лидера Ирана и его сына

США обсуждают возможность покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына, сообщили источники портала Axios 20 февраля. По данным издания, американская администрация рассматривает несколько вариантов действий в отношении Тегерана.

Одним из предложений является соглашение, при котором Иран получил бы возможность символического обогащения урана, не создавая угрозы для производства ядерного оружия. Этот вариант оценивается как возможный шаг к достижению дипломатической сделки между Вашингтоном и Тегераном.

В то же время источники Axios сообщили, что президенту США Дональду Трампу были представлены и военные сценарии, включая ликвидацию верховного лидера и его сына, которого считают потенциальным преемником.

При этом окончательного решения о дальнейших действиях США в отношении Ирана пока не принято, подчеркивают источники портала.

Ранее сотрудник Центра ближневосточных исследований РАН Алексей Юрк выразил мнение, что решение США вывести войскаиз Сирии вписывается в стратегию Трампа на Ближнем Востоке.

По данным Ynet, правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану.

