США рассматривают возможность покушения на верховного лидера Ирана и его сына

Одним из предложений является соглашение, при котором Иран получил бы возможность символического обогащения урана, не создавая угрозы для производства ядерного оружия. Этот вариант оценивается как возможный шаг к достижению дипломатической сделки между Вашингтоном и Тегераном.
В то же время источники Axios сообщили, что президенту США Дональду Трампу были представлены и военные сценарии, включая ликвидацию верховного лидера и его сына, которого считают потенциальным преемником.
При этом окончательного решения о дальнейших действиях США в отношении Ирана пока не принято, подчеркивают источники портала.
По данным Ynet, правительство Израиля допустило, что Иран нанесет ракетный удар по территории страны даже в случае, если национальная армия обороны не примет участия в потенциальных ударах США по Ирану.