«Ростех» представил 8 новых типов беспилотников перед Днём защитника Отечества

В рамках презентации были показаны восемь типов современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Всего в экспозицию вошло более 140 изделий — от экипировки и боеприпасов до мототехники и средств противодействия дронам. Особое внимание на мероприятии уделили беспилотным системам, включая аппараты с вертикальным взлётом. Представленные дроны отличаются по конструкции и типу двигателей: среди них есть самолётные модели, квадрокоптеры и мультикоптеры, как с электрическими установками, так и с двигателями внутреннего сгорания.