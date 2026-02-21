Городские электрички запустят в Самаре с 1 мая 2026 года

«Мы решили запустить по внутригородским артериям достаточно большое количество электропоездов, которые будут соединять разные уголки Самары с транспортными узлами. То есть пассажир, который пользуется городской электричкой, сможет как с пересадкой, так и без нее добираться до разных уголков города», — пояснил Артур Абдрашитов.