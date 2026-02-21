Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог объяснила, почему в городах исчезают лягушки

Биолог Феоктистова: лягушки плохо адаптируются к городским экосистемам.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лягушки плохо адаптируются к городским экосистемам и к изменениям, которые происходят в пригородах, что приводит к постепенному исчезновению этих амфибий, рассказала РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«В прошлом году у нас (в Москве — ред.) тоже было довольно много снега, но увеличения рождаемости лягушек не произошло. Амфибии не очень устойчивы к городским экосистемам и изменениям в пригородах, которые сейчас происходят, — это большая проблема. Земноводные исчезают, в отличие от грызунов, которые неплохо адаптируются к ситуации. Лягушки адаптируются гораздо хуже», — сказала Феоктистова.

Она отметила, что зачастую лягушки начинают откладывать икру в лужах, которые образуются в процессе таяния снега.

«Если начинается очень быстрое потепление и высыхание почвы, то икра не успевает развиваться: лужа высыхает и икра высыхает тоже», — отметила Феоктистова.

Биолог заключила, что рождаемость лягушек зависит не от условий зимы, а от условий весны — насколько она будет теплой.