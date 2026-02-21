Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Изначально в отношении певца также были возбуждены уголовные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Позже прокуратура сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушений режимных требований и плохого влияния на других осужденных.