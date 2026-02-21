Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор Шарлоту.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор певцу Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма и оскорблении верующих, сообщил РИА Новости его отец Валерий Шарлот.

«Кассационную жалобу отклонили, причин пока не знаем», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение о повторной подаче жалобы пока не принято.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Изначально в отношении певца также были возбуждены уголовные дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти. Позже прокуратура сообщила, что суд постановил перевести Шарлота из колонии-поселения в колонию общего режима из-за нарушений режимных требований и плохого влияния на других осужденных.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ.