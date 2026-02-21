ГАИ работает на выходных в усиленном режиме

«Повышенное внимание уделяется выявлению водителей и пешеходов, совершающих грубые нарушения правил дорожного движения, в первую очередь в состоянии алкогольного опьянения и бесправников», — говорится в сообщении.
Так, в Брестскую и Минскую области были направлены наряды дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД, а инспекторы работают в режиме гласного и смешанного контроля.
В МВД также предупреждают, что в переменчивых погодных условиях нужно принимать повышенные меры безопасности. В частности, во время движения водителям нужно быть предельно внимательны и осторожны, не совершать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, перекрестками, железнодорожными переездами и закруглениями дороги.
«Все находящиеся в транспортном средстве обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети до 12 лет и ростом до 150 сантиметров — перевозиться только в детских удерживающих устройствах», — напомнили в ведомстве.
Что касается пешеходов, то они должны переходить дорогу только в разрешенных местах и после того, как убедятся в безопасности. В условиях плохой видимости и в темноте обязательно необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.