ГАИ работает на выходных в усиленном режиме

В МВД также предупреждают, что в переменчивых погодных условиях нужно принимать повышенные меры безопасности. В частности, во время движения водителям нужно быть предельно внимательны и осторожны, не совершать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, перекрестками, железнодорожными переездами и закруглениями дороги.