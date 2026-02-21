Главный дом усадьбы Одинцовых в Уфе признали ОКН: его внесли в особый реестр

В Уфе главный дом усадьбы Одинцовых на улице Пушкина, 80 включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии Салават Кулбахтин.
Здание построено в 1880—1890-х годах и ранее числилось среди «выявленных» объектов. Теперь для него официально утверждены границы территории, особый режим использования и предмет охраны.
