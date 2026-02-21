Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Минска сказали, что построят в микрорайоне Лошица в 2026 году

Стало известно, что построят в Ленинском районе Минска в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Новые жилые дома и соцучреждения: что еще планируют построить в Ленинском районе белорусской столицы. Об этом, как пишут «Минск-Новости», рассказала замглавы администрации Ленинского района Дарья Давидович.

Основной строительной площадкой в районе станет Лошица. В 2026 году в Лошице-10 начнут строит сразу четыре многоквартирных дома. Помимо этого, будет введен в эксплуатацию дом на 159 квартир, предназначены они будут переселенцам.

Еще один дом на 266 квартир появится в районе улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса.

Ранее мы писали о том, что 40-летний бобруйчанин отправился на охоту и получил уголовное дело (читать далее вот тут).