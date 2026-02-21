Ричмонд
Новосибирцам запретили кормить блинами домашних питомцев на Масленицу

По словам специалистов, классические блины не содержат никакой питательной ценности для кошек и собак.

Ветеринары Новосибирска выступили с категоричной рекомендацией: не угощать домашних питомцев блинами во время масленичной недели. Привычное для людей лакомство может нанести серьезный вред здоровью животных, пишет vn.ru.

Основа блюда — углеводы и жиры, тогда как рацион питомцев должен быть богат белками и необходимыми микроэлементами. Неконтролируемое употребление такой пищи способно привести к ожирению, расстройствам пищеварения и даже заболеваниям печени.

Эксперты подчеркивают: если раньше собаки и кошки могли питаться остатками с человеческого стола, то современная ветеринария настаивает на специализированных кормах, разработанных с учетом физиологических потребностей животных.