Новосибирцам запретили кормить блинами домашних питомцев на Масленицу

Ветеринары Новосибирска выступили с категоричной рекомендацией: не угощать домашних питомцев блинами во время масленичной недели. Привычное для людей лакомство может нанести серьезный вред здоровью животных, пишет vn.ru.
Основа блюда — углеводы и жиры, тогда как рацион питомцев должен быть богат белками и необходимыми микроэлементами. Неконтролируемое употребление такой пищи способно привести к ожирению, расстройствам пищеварения и даже заболеваниям печени.
Эксперты подчеркивают: если раньше собаки и кошки могли питаться остатками с человеческого стола, то современная ветеринария настаивает на специализированных кормах, разработанных с учетом физиологических потребностей животных.