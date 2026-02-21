Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Ростовской области сбили дроны утром 21 февраля

Над Ростовской областью утром 21 февраля отразили воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 февраля в небе над Ростовской область силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что дроны уничтожили над Каменским, Белокалитвинским и Верхнедонским районами.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор сообщил об отражении воздушной атаки над пятью районами.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше