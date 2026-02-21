В трех районах Ростовской области сбили дроны утром 21 февраля

Утром 21 февраля в небе над Ростовской область силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что дроны уничтожили над Каменским, Белокалитвинским и Верхнедонским районами.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — сказано в сообщении.
Ранее губернатор сообщил об отражении воздушной атаки над пятью районами.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше