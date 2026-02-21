Около 3,5 тыс. москвичей получили квартиры в новостройках по реновации в январе

«Первый рабочий месяц года традиционно короче остальных из-за новогодних праздников, но по сравнению с аналогичным периодом 2025-го в этом январе москвичи заключали договоры на квартиры в новостройках намного активнее. Ключи от равнозначного жилья по программе реновации получили в 2 раза больше горожан, чем в прошлом году — почти 3,5 тыс. москвичей из 181 дома. Так, на юго-востоке, как и на востоке, за минувший месяц необходимые документы оформили примерно 600 человек, а на северо-востоке — более 480», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.