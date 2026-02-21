В Уфе и других городах задержали вылеты самолетов: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Сегодня, 21 февраля, Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках пассажирских рейсов в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы.
На местах транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им положенных услуг согласно федеральным авиационным правилам.
Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796−59−45.
