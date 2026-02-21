Ричмонд
В Уфе и других городах задержали вылеты самолетов: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой авиарейсов в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 февраля, Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках пассажирских рейсов в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы.

На местах транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им положенных услуг согласно федеральным авиационным правилам.

Пассажиры, чьи права были нарушены, могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по телефону +7 (910) 796−59−45.

