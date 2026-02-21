Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии

САМАРА, 21 фев — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, исполняющего патриотические песни, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
«Осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, взаимодействуя с участниками музыкального коллектива, который исполняет песни патриотической направленности. В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника (23 февраля, День защитника Отечества — ред.) был концерт, организованный осужденными для осужденных», — сообщил собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что участие в творческой группе способствует развитию у Шарлота коммуникативных навыков, формированию положительной мотивации к правопослушному поведению и социальной адаптации.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ, однако кассационная жалоба была отклонена.