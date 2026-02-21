Массовые проверки пройдут на воронежских дорогах на февральских праздниках

Вплоть до 24 февраля автоинспекторы проводят массовые проверки водителей в Воронежской области в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В текущем году на территории нашего региона произошла 141 авария с пострадавшими, в которых 18 человек погибли и 186 получили ранения.
В рамках массовых проверок стражи порядка будут особое внимание уделять не только выявлению пьяных водителей и контролю за правилами перевозки детей, но и контролировать ситуации с выездом на встречку.
Полицейские призывают неравнодушных жителей Воронежской области сообщать ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_ о грубых нарушениях ПДД.