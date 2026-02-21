Ричмонд
Массовые проверки пройдут на воронежских дорогах на февральских праздниках

В 2026 году в Воронежской области произошло 141 ДТП с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Вплоть до 24 февраля автоинспекторы проводят массовые проверки водителей в Воронежской области в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В текущем году на территории нашего региона произошла 141 авария с пострадавшими, в которых 18 человек погибли и 186 получили ранения.

В рамках массовых проверок стражи порядка будут особое внимание уделять не только выявлению пьяных водителей и контролю за правилами перевозки детей, но и контролировать ситуации с выездом на встречку.

Полицейские призывают неравнодушных жителей Воронежской области сообщать ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или в чат-бот @Bespredelu_net36_ о грубых нарушениях ПДД.