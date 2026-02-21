Ричмонд
НГУ вошел в число ведущих вузов России по качеству приема

Университет сохранил позиции на фоне роста интереса к инженерным и IT-направлениям.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский государственный университет вошел в число 16 ведущих вузов страны с самым высоким качеством приема абитуриентов. Об этом говорится в результатах ежегодного мониторинга, который проводит НИУ ВШЭ.

Исследование представил Институт образования ВШЭ под руководством Ярослава Кузьминова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Эксперты отметили, что в 2025 году продолжился переход сильных абитуриентов с социально-гуманитарных направлений на инженерные и IT-специальности.

По словам Кузьминова, сегодня среди 16 вузов с качеством приема выше 80 баллов — семь технических университетов и группа классических университетов, включая МГУ, НГУ и ВШЭ. При этом чисто социально-экономических вузов в топе осталось всего два.

Среди направлений с самым высоким качеством приема — ядерная физика и технологии, физика, математика, химия, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника. Эксперты называют происходящее «сдвигом общественного интереса» и отмечают, что Россия усиливает развитие за счет технологических направлений.