Реконструкцию уфимского стадиона «Строитель» отложили. Как минимум — на несколько лет

В Уфе отложили реконструкцию стадиона «Строитель».

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве спорта Башкирии ответили на вопрос о судьбе уфимского стадиона «Строитель». Как сообщает издание UfaTime.ru, в ведомстве признали, что объект действительно нуждается в обновлении, однако вопрос его финансирования будут рассматривать не ранее 2028 года.

В министерстве пояснили, что решение отложили с учетом текущей экономической ситуации в республике. К вопросу обещают вернуться после стабилизации положения.

