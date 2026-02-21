Реконструкцию уфимского стадиона «Строитель» отложили. Как минимум — на несколько лет

В Министерстве спорта Башкирии ответили на вопрос о судьбе уфимского стадиона «Строитель». Как сообщает издание UfaTime.ru, в ведомстве признали, что объект действительно нуждается в обновлении, однако вопрос его финансирования будут рассматривать не ранее 2028 года.