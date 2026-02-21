ЮНЕСКО может включить белорусскую Масленицу в список мирового наследия

Уникальные народные обряды белорусской Масленицы могут быть внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
— Белорусская Масленица имеет все шансы быть включенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — сообщил старший преподаватель БГУКИ Кирилл Шик, слова которого приводит БелТА.
Как добавил специалист, в список ЮНЕСКО могут быть внесены два белорусских масленичных обряда — «Чырачка» и «Пахаванне дзеда».
Добавим также, что в настоящее время в списке ЮНЕСКО фигурируют четыре материальных и семь нематериальных объектов. В частности, Беловежская пуща, Мирский замок.
