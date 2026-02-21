Ричмонд
ЮНЕСКО может включить белорусскую Масленицу в список мирового наследия

Белорусскую Масленицу могут включить в список ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

Уникальные народные обряды белорусской Масленицы могут быть внесены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

— Белорусская Масленица имеет все шансы быть включенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, — сообщил старший преподаватель БГУКИ Кирилл Шик, слова которого приводит БелТА.

Как добавил специалист, в список ЮНЕСКО могут быть внесены два белорусских масленичных обряда — «Чырачка» и «Пахаванне дзеда».

Добавим также, что в настоящее время в списке ЮНЕСКО фигурируют четыре материальных и семь нематериальных объектов. В частности, Беловежская пуща, Мирский замок.

