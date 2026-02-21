Казанцы забывают в метро украшения, банковские карты, обувь и сумки с едой

С начала года в метрополитене Казани пассажиры оставили свыше 200 различных предметов. Как сообщает пресс служба МУП «Метроэлектротранс», около 85% забытых вещей удалось вернуть их владельцам — служба оперативно реагирует на обращения и старается максимально быстро отыскать потерянные вещи.
Чаще всего пассажиры забывают самые привычные повседневные предметы: мобильные телефоны, часы, документы и банковские карты, украшения, ключи, очки, рюкзаки и сумки — в том числе с едой. Нередко остаются в вагонах зарядные устройства, обувь, а также сезонные аксессуары: шапки, перчатки и шарфы. Иногда среди находок попадаются и неожиданные вещи. Например, сотрудники метро обнаружили детскую коляску санки и даже автомобильные ключи.
Если вы потеряли что-то в казанском метрополитене, сообщите об этом по телефону горячей линии +7 (843) 533 70 61. Сотрудники помогут уточнить, найдена ли ваша вещь, и расскажут, как ее забрать.