Казанцы забывают в метро украшения, банковские карты, обувь и сумки с едой

Чаще всего пассажиры забывают самые привычные повседневные предметы: мобильные телефоны, часы, документы и банковские карты, украшения, ключи, очки, рюкзаки и сумки — в том числе с едой. Нередко остаются в вагонах зарядные устройства, обувь, а также сезонные аксессуары: шапки, перчатки и шарфы. Иногда среди находок попадаются и неожиданные вещи. Например, сотрудники метро обнаружили детскую коляску санки и даже автомобильные ключи.