В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о введении на всей территории республики режима беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать бдительность.

