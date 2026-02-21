В аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы. Отмечается, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ранее председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о введении на всей территории республики режима беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать бдительность.
