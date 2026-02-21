Ученый рассказал, где в Подмосковье можно встретить лося

«Чаще всего сохатых можно встретить в северных, западных и восточных районах, особенно возле национального парка “Лосиный Остров”, Балашиха, Королёв, Мытищи, Щёлково, а также в Можайском, Рузском, Талдомском, Шатурском и Шаховском районах. В последние два года лоси были замечены даже в столичных районах Измайлово, Медведково и в ближайших пригородах, например, в Красногорске», — уточнил Федоров.