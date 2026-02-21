Ричмонд
Ученый рассказал, где в Подмосковье можно встретить лося

Лоси мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лоси активно мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

«По данным зимних маршрутных учетов на январь 2026 года, численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 тысяч особей, что является рекордом за последние 20 лет. Прирост популяции составил более 60%, лоси активно мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья», — отметил собеседник агентства.

Но традиционно лосей чаще можно увидеть в других районах области, добавил он.

«Чаще всего сохатых можно встретить в северных, западных и восточных районах, особенно возле национального парка “Лосиный Остров”, Балашиха, Королёв, Мытищи, Щёлково, а также в Можайском, Рузском, Талдомском, Шатурском и Шаховском районах. В последние два года лоси были замечены даже в столичных районах Измайлово, Медведково и в ближайших пригородах, например, в Красногорске», — уточнил Федоров.