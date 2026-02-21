Воронежский филолог прокомментировала закон о защите русского языка

Закон о защите русского языка будет регламентировать иностранные слова в вывесках, наружной рекламе, названиях фирм. Теперь бизнесмен, открывая магазин, должен будет подумать, как его назвать его русским словом. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала декан филологического факультета ВГУ Жанна Грачёва.
«Если слово стало общеупотребительным и прижилось в языке, никто не будет его трогать. Таких заимствованных слов, которые пришли из греческого, латинского, немецкого, английского, голландского, тюркских языков, у нас огромное количество. Например, слово “футбол” никто не требует заменять. Но нельзя подменять один язык другим. Удобно ли пользоваться англицизмами? А может, ещё удобнее говорить на русском языке? Например, что такое трафик? Это поток. Это русское слово и короче, и понятнее. Никто не предлагает заменять слово “ноутбук”. Существуют некие явления, за которыми закрепились те или иные названия. Но утверждать что это единственно возможный вариант, мы тоже не будем», — прокомментировала Жанна Грачева.
Тем не менее эксперт считает, в стране настоящее засилье иностранных заимствований. Мы настолько привыкли, что погружены в пространство чужого языка, что порой этого не замечаем. В Воронеже, например, половина, если не больше, вывесок в городе у нас написано латиницей, другая значительная часть названий — тоже английские слова, но кириллицей. Это пространство непонятно даже для тех, кто учил английский язык. Такого быть не должно.