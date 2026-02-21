Воронежский филолог прокомментировала закон о защите русского языка

«Если слово стало общеупотребительным и прижилось в языке, никто не будет его трогать. Таких заимствованных слов, которые пришли из греческого, латинского, немецкого, английского, голландского, тюркских языков, у нас огромное количество. Например, слово “футбол” никто не требует заменять. Но нельзя подменять один язык другим. Удобно ли пользоваться англицизмами? А может, ещё удобнее говорить на русском языке? Например, что такое трафик? Это поток. Это русское слово и короче, и понятнее. Никто не предлагает заменять слово “ноутбук”. Существуют некие явления, за которыми закрепились те или иные названия. Но утверждать что это единственно возможный вариант, мы тоже не будем», — прокомментировала Жанна Грачева.