В Ростове полиция показала видео с места ДТП, унесшего жизни трех человек

Трагедия произошла около 6:30 на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору ЛЭП. От удара трое человек, находившихся в иномарке, скончались на месте.