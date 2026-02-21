Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове полиция показала видео с места ДТП, унесшего жизни трех человек

Видео с места страшной аварии на Королева попало в Сеть.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские обнародовали кадры с места аварии, которая утром 21 февраля унесла жизни трех человек в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Видео было опубликовано в телеграм-канале донского главка МВД.

Трагедия произошла около 6:30 на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору ЛЭП. От удара трое человек, находившихся в иномарке, скончались на месте.

Как стало известно, жертвами аварии стали двое мужчин примерно 35 лет и 30-летняя женщина. Еще двоих пассажиров доставили в больницу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!