В Ростове полиция показала видео с места ДТП, унесшего жизни трех человек

Полицейские обнародовали кадры с места аварии, которая утром 21 февраля унесла жизни трех человек в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону. Видео было опубликовано в телеграм-канале донского главка МВД.
Трагедия произошла около 6:30 на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору ЛЭП. От удара трое человек, находившихся в иномарке, скончались на месте.
Как стало известно, жертвами аварии стали двое мужчин примерно 35 лет и 30-летняя женщина. Еще двоих пассажиров доставили в больницу.
