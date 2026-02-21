Новосибирские ученые нашли способ удешевить поиск нефти

В ходе экспериментов была подтверждена гипотеза о том, что при пропускании тока в верхнем слое воды образуется объемный заряд. Это физическое явление принципиально меняет распределение электрического поля, позволяя «просвечивать» водную толщу и получать четкие данные о структуре дна без установки дорогостоящего донного оборудования.