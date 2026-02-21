Ричмонд
Новосибирские ученые нашли способ удешевить поиск нефти

Специалисты доказали, что эффективнее и дешевле размещать измерительные электроды на поверхности воды.

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН предложили инновационный подход к электроразведке углеводородов на континентальном шельфе, который позволит значительно снизить стоимость геологоразведочных работ.

Ученые обратили внимание на ключевую проблему традиционной морской геофизики: хотя около 80% мировых запасов нефти сосредоточены на шельфе, их поиск остается дорогостоящим и технически сложным процессом.

Классическая электроразведка под водой требует установки громоздких приемников непосредственно на морское дно. Сигналы при этом экранируются мощной толщей соленой воды, что искажает данные о глубоких геологических горизонтах и удорожает экспедиции.

В ходе экспериментов была подтверждена гипотеза о том, что при пропускании тока в верхнем слое воды образуется объемный заряд. Это физическое явление принципиально меняет распределение электрического поля, позволяя «просвечивать» водную толщу и получать четкие данные о структуре дна без установки дорогостоящего донного оборудования.