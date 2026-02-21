В Калининградской области с 1 марта запретят ловить щуку

В Калининградской области с 1 марта вступает в силу запрет на вылов щуки — у рыбы начинается нерест.
Рыбнадзор предупреждает: за каждую пойманную в этот период щуку придётся заплатить не только штраф, но и компенсацию ущерба — 1850 рублей за штуку. Гражданам грозит административная ответственность: от 2 до 5 тысяч рублей штрафа, возможна конфискация лодок и снастей.
Кроме того, инспекторы напоминают, что в водоохранной зоне нельзя ездить и парковаться вне специальных площадок. Нарушителям это обойдётся в 3−4,5 тысячи рублей.