В Калининградской области с 1 марта запретят ловить щуку

Рыбнадзор предупреждает: за каждую пойманную в этот период щуку придётся заплатить не только штраф, но и компенсацию ущерба — 1850 рублей за штуку. Гражданам грозит административная ответственность: от 2 до 5 тысяч рублей штрафа, возможна конфискация лодок и снастей.