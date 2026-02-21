«Одна из самых почетных наград страны»: боец СВО из Башкирии получил медаль от Путина

Глава администрации Аскинского района Башкирии Динис Юсупов сообщил о высокой награде, которой указом президента России Владимира Путина был удостоен участник специальной военной операции с позывным «Фаза» — медали «За отвагу».
Чиновник отметил, что награда — одна из самых почетных в стране, и получение ее означает, что боец делом доказал преданность Родине и готовность защищать ее интересы.
Динис Юсупов поблагодарил родителей военнослужащего за воспитание достойного сына и патриота и пожелал герою здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой.
— Мы ждем и гордимся! — заявил глава Аскинского района.
