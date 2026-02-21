Ричмонд
«Одна из самых почетных наград страны»: боец СВО из Башкирии получил медаль от Путина

Путин наградил медалью «За отвагу» бойца СВО из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Аскинского района Башкирии Динис Юсупов сообщил о высокой награде, которой указом президента России Владимира Путина был удостоен участник специальной военной операции с позывным «Фаза» — медали «За отвагу».

Чиновник отметил, что награда — одна из самых почетных в стране, и получение ее означает, что боец делом доказал преданность Родине и готовность защищать ее интересы.

Динис Юсупов поблагодарил родителей военнослужащего за воспитание достойного сына и патриота и пожелал герою здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой.

— Мы ждем и гордимся! — заявил глава Аскинского района.

