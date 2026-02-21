Самарские врачи удалили пятикилограммовую опухоль у пациентки

«Женщина поступила с подозрением на обширную гематому забрюшинного пространства. Ситуация была экстренная из-за внутреннего кровотечения. Во время операции первоначальный диагноз не подтвердился. Было обнаружено новообразование, которое достигало размеров 30 на 20 сантиметров, вес около 5 килограммов. Опухоль врастала практически в нижнюю полую вену, в почечную вену», — рассказал заведующий отделением Амир Аюпов.