В Петербурге запустили новый автобусный маршрут для жителей ЖК «Парколово»

Обращение жителей ЖК «Parkolovo» о необходимости организации удобного автобусного маршрута было рассмотрено после прямого эфира с Кириллом Поляковым. Команда будет отслеживать загруженность нового маршрута и оперативно вносить изменения для улучшения качества транспортного обслуживания.