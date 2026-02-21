В Петербурге запустили новый автобусный маршрут для жителей ЖК «Парколово»

С 21 февраля в Выборгском районе Петербурга начнет функционировать новый автобусный маршрут № 2МБ по маршруту «ул. Жени Егоровой — Михайловская дорога». Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, этот шаг улучшит транспортную доступность для жителей активно застраивающихся жилых комплексов вдоль Михайловской дороги.
— Теперь петербуржцы смогут быстро добраться до станции метро «Проспект Просвещения» примерно за 20 минут, сократив количество пересадок, — рассказал вице-губернатор.
Обращение жителей ЖК «Parkolovo» о необходимости организации удобного автобусного маршрута было рассмотрено после прямого эфира с Кириллом Поляковым. Команда будет отслеживать загруженность нового маршрута и оперативно вносить изменения для улучшения качества транспортного обслуживания.
Напомним, ранее стало известно, что новый автобусный маршрут для жителей ЖК «Парколово» запустят с 21 февраля.