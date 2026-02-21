Прокуратура вмешалась: дороги Магнитогорска очистили от снега и наледи после серии нарушений

После вмешательства прокуратуры Магнитогорска на улицах города была проведена уборка снега и льда. Прокуратуры Правобережного и Орджоникидзевского районов совместно с ГАИ выявили, что подрядчики своевременно не очищали дороги после снегопадов, создавая опасность для водителей.