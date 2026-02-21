Ричмонд
Прокуратура вмешалась: дороги Магнитогорска очистили от снега и наледи после серии нарушений

Дорожники убрали снег и лед с улиц Магнитогорска после прокурорской проверки.

Источник: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

После вмешательства прокуратуры Магнитогорска на улицах города была проведена уборка снега и льда. Прокуратуры Правобережного и Орджоникидзевского районов совместно с ГАИ выявили, что подрядчики своевременно не очищали дороги после снегопадов, создавая опасность для водителей.

В результате нарушения устранены, а три ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Особое внимание уделили проспектам Карла Маркса и Ленина, улицам Мичурина, Советской Армии, Оранжерейной, Санаторной, Суворова, Индустриальной и проезду Саратова. Прокуратура внесла представления главе города и директору подрядной организации ООО «Стройтех», после чего работы по уборке были выполнены оперативно.