В Беларуси Военная академия начнет обучать девушек-пилотов в 2026 году

Уже в текущем 2026 году Военная академия Беларуси впервые за долгое время откроет набор на специальность летчика для девушек. Об этом рассказал командующий Военно-воздушными силами генерал-майор Андрей Лукьянович.
— Министр обороны уже согласовал нам. Давно уже не было набора девушек в Военную академию на профессию летчик. И вот пока утверждено, что два пилота в этом году будем набирать на самолеты и вертолеты, — приводит слова Лукьяновича «Минск-Новости».
Генерал-майор также отметил, что, по его мнению, конкурс будет достаточно высоким, ну, а в перспективе в Беларуси появятся новые летчицы.
— Которые будут готовы в космос полететь, — обобщил он.