Жительница Башкирии пригласила домой первую встречную, а та оказалась преступницей. Ничем хорошим это не кончилось

Жительница Башкирии напоила незнакомку и обворовала ее.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Две женщины разговорились у входа в магазин на улице Коммунистической. 37-летняя горожанка предложила новой знакомой продолжить общение у нее дома, поскольку на улице было холодно. В квартире на кухне они начали выпивать. Когда хозяйка ненадолго уснула, гостья забрала ее рюкзак и ушла.

Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. В рюкзаке лежали телефон, две банковские карты и паспорт.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер и задержали ранее неоднократно судимую 36-летнюю жительницу Стерлитамака. У нее дома нашли рюкзак, телефон и карты. Выяснилось, что злоумышленница успела расплатиться чужой картой в местных магазинах: покупала алкоголь, продукты и одежду, потратив более 18 тысяч рублей бесконтактным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

