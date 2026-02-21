Жительница Башкирии пригласила домой первую встречную, а та оказалась преступницей. Ничем хорошим это не кончилось

В Стерлитамаке полиция задержала местную жительницу, подозреваемую в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
Две женщины разговорились у входа в магазин на улице Коммунистической. 37-летняя горожанка предложила новой знакомой продолжить общение у нее дома, поскольку на улице было холодно. В квартире на кухне они начали выпивать. Когда хозяйка ненадолго уснула, гостья забрала ее рюкзак и ушла.
Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. В рюкзаке лежали телефон, две банковские карты и паспорт.
Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер и задержали ранее неоднократно судимую 36-летнюю жительницу Стерлитамака. У нее дома нашли рюкзак, телефон и карты. Выяснилось, что злоумышленница успела расплатиться чужой картой в местных магазинах: покупала алкоголь, продукты и одежду, потратив более 18 тысяч рублей бесконтактным способом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
