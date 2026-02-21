Жительница Башкирии пригласила домой первую встречную, а та оказалась преступницей. Ничем хорошим это не кончилось

Две женщины разговорились у входа в магазин на улице Коммунистической. 37-летняя горожанка предложила новой знакомой продолжить общение у нее дома, поскольку на улице было холодно. В квартире на кухне они начали выпивать. Когда хозяйка ненадолго уснула, гостья забрала ее рюкзак и ушла.