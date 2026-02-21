МЧС: паводковая ситуация находится в Беларуси в пределах нормы

Он напомнил, что вопросы возможных паводков в стране были рассмотрены на комиссии по чрезвычайной ситуации при Совете министров, определены задачи для всех заинтересованных.
«Паводковая ситуация пока находится в пределах нормы. С учетом значительного количества осадков мы ожидаем традиционного развития паводковой ситуации на территории нашей страны, в первую очередь, на реках Припять, Сож, Днепр», — сказал Синявский.
По его словам, введется мониторинг складывающейся ситуации, в том числе предстоящей оттепели и развитие паводка.
«Готовы, выполняем поставленные задачи», — добавил министр.
Ранее глава ведомства обращал внимание на то, что вопросы подтопления необходимо контролировать на ранней стадии. Был разработан протокол реагирования на таяние снега и возможных паводков в Беларуси.