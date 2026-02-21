Ричмонд
МЧС: паводковая ситуация находится в Беларуси в пределах нормы

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Паводковая ситуация в Беларуси находится в пределах нормы, ведется ее мониторинг, заявил журналистам министр МЧС Вадим Синявский, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил, что вопросы возможных паводков в стране были рассмотрены на комиссии по чрезвычайной ситуации при Совете министров, определены задачи для всех заинтересованных.

«Паводковая ситуация пока находится в пределах нормы. С учетом значительного количества осадков мы ожидаем традиционного развития паводковой ситуации на территории нашей страны, в первую очередь, на реках Припять, Сож, Днепр», — сказал Синявский.

По его словам, введется мониторинг складывающейся ситуации, в том числе предстоящей оттепели и развитие паводка.

«Готовы, выполняем поставленные задачи», — добавил министр.

Ранее глава ведомства обращал внимание на то, что вопросы подтопления необходимо контролировать на ранней стадии. Был разработан протокол реагирования на таяние снега и возможных паводков в Беларуси.