«Я подожгу его!»: в Башкирии отец задержанного мальчика на квадроцикле стал угрожать гаишникам

В Стерлитамакском районе Башкирии сотрудники ДПС остановили квадроцикл XYST 405 м, за рулем которого находился 12-летний мальчик. Транспорт ехал по дороге общего пользования, и ребенка немедленно отстранили от управления. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
На место вызвали отца подростка. На него составили два административных протокола: по статье статьям «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления» и «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Последний материал позже рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.
Поначалу мужчина вел себя спокойно, но, когда узнал, что квадроцикл эвакуируют, вышел из себя и попытался увезти технику сам. «Я подожгу его, не отдам!» — заявил он инспекторам. После беседы с полицейскими отец успокоился, и квадроцикл все же отправили на специализированную штрафстоянку.
Владимир Севастьянов призвал родителей не подвергать детей опасности и не допускать их к управлению транспортом.
