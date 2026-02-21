Омский уролог призвал мужчин регулярно заботиться о репродуктивном здоровье

Репродуктивное здоровье остается темой, которую многие мужчины избегают обсуждать даже с близкими. Стеснение, страхи и устаревшие стереотипы мешают своевременно обратиться к специалисту, что нередко приводит к запущенным состояниям и снижению качества жизни. Врач-уролог, заведующий центром здоровья МСЧ № 4 Сергей Канаев рассказал, как преодолеть внутренние барьеры и начать заботиться о своём здоровье без смущения.
По словам специалиста, основная причина стеснения кроется в культурном стереотипе «настоящего мужчины», для которого любое недомогание воспринимается как личная неудача. Возникает внутренний конфликт: признать проблему означает, по мнению многих, признать собственную «недостаточность». Дополнительным препятствием становится страх перед диагнозом — опасение услышать плохие новости или, напротив, быть высмеянным за «несущественные» жалобы. Между тем, подчеркивает врач, на ранних стадиях большинство урологических заболеваний лечатся быстро и эффективно, тогда как игнорирование симптомов чревато серьезными осложнениями.
Еще один фактор — недостаток информации и распространенные мифы. Многие до сих пор считают, что уролог занимается исключительно простатитом и импотенцией, а приём обязательно будет болезненным и неловким. На самом деле современная урология — это высокотехнологичная и деликатная область медицины, а врач выступает союзником пациента, а не судьей.
Сергей Канаев ежедневно принимает десятки пациентов с различными проблемами, и для него это обычная профессиональная деятельность. Перед визитом полезно составить список вопросов — если говорить вслух неловко, можно записать их и передать врачу письменно. Поддержку часто оказывает супруга: совместное обращение снижает стресс, к тому же многие вопросы репродуктивного здоровья касаются обоих партнеров. Врач настоятельно рекомендует не дожидаться появления симптомов. Визит к урологу раз в год должен стать такой же привычкой, как техническое обслуживание автомобиля.
«Главный совет, который я могу дать — относитесь к своему здоровью так, как к своему автомобилю или мотоциклу. Вы же не ждете, пока он сломается, чтобы отдать его в ремонт. Также и здесь. Нужно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию, не игнорировать тревожные симптомы, которые может посылать организм, а также своевременно обращаться к врачу», — подчеркивает врач.
С 2025 года репродуктивная диспансеризация стала частью национального проекта «Семья». Для мужчин и женщин репродуктивного возраста предусмотрены специальные исследования, направленные на оценку состояния репродуктивной системы в рамках профилактического осмотра. Регулярные обследования особенно важны, поскольку многие урологические заболевания могут длительное время протекать бессимптомно, и только своевременная диагностика позволяет выявить их на ранней стадии.
