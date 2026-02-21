Омский уролог призвал мужчин регулярно заботиться о репродуктивном здоровье

«Главный совет, который я могу дать — относитесь к своему здоровью так, как к своему автомобилю или мотоциклу. Вы же не ждете, пока он сломается, чтобы отдать его в ремонт. Также и здесь. Нужно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию, не игнорировать тревожные симптомы, которые может посылать организм, а также своевременно обращаться к врачу», — подчеркивает врач.