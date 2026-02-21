ФСБ заявила, что ВСУ используют Telegram против военных РФ

Использование Telegram российскими военными в зоне СВО создает угрозу их жизни, утверждает ФСБ России. По информации ведомства, ВСУ и украинские спецслужбы имеют возможность получать размещаемые в мессенджере данные и использовать их в военных целях. Тем временем Роскомнадзор обвинил Telegram в создании инфраструктуры для распространения персональных данных, а в Минцифры заявили, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы. В чем обвиняют мессенджер в России — в материале «Газеты.Ru».