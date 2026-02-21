Россиян могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику

«С юридической точки зрения шум — это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА согласно СанПиН 2.1.2.2645−10. Поэтому важно не то, по какой причине возникает шум, а насколько он сильный. Если звук от миксера превышает установленный порог, нарушителя могут привлечь к ответственности, включая штраф», — пояснила она.