Раненую косулю спасли в Павлодаре

По его словам, во время утренней пробежки горожанин заметил животное с травмами на левом берегу реки и обратился в службу 109. До приезда специалистов за косулей присмотрели пенсионеры, которые также находились на прогулке вдоль Усолки. Они дождались лесников и передали им животное.
Как уточнил Жусупов, косуля действительно получила ранения. Предположительно, задние ноги могли пострадать в результате нападения бродячих собак или других животных.
Животное доставили в село Павлодарское в центр активного отдыха, где его осмотрит ветеринарный врач. Дальнейшее решение будет принято по итогам обследования.
Руководитель учреждения поблагодарил жителей микрорайона Усолка за неравнодушие и внимательное отношение к природе и ее обитателям.
Также лесники проверили ранее спасенных лебедей. По информации учреждения, птицы чувствуют себя хорошо.
Напомним, в январе в Павлодаре сотрудники лесной службы провели ночную поисковую операцию на Иртыше, чтобы спасти лебедя. Работы велись в условиях тумана с использованием лодок.