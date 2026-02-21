Ричмонд
Раненую косулю спасли в Павлодаре

Раненую косулю обнаружили в Павлодаре у моста через реку Усолка. О происшествии в службу 109 сообщил местный житель, рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

Источник: Курсив

По его словам, во время утренней пробежки горожанин заметил животное с травмами на левом берегу реки и обратился в службу 109. До приезда специалистов за косулей присмотрели пенсионеры, которые также находились на прогулке вдоль Усолки. Они дождались лесников и передали им животное.

Как уточнил Жусупов, косуля действительно получила ранения. Предположительно, задние ноги могли пострадать в результате нападения бродячих собак или других животных.

Животное доставили в село Павлодарское в центр активного отдыха, где его осмотрит ветеринарный врач. Дальнейшее решение будет принято по итогам обследования.

Руководитель учреждения поблагодарил жителей микрорайона Усолка за неравнодушие и внимательное отношение к природе и ее обитателям.

Также лесники проверили ранее спасенных лебедей. По информации учреждения, птицы чувствуют себя хорошо.

Напомним, в январе в Павлодаре сотрудники лесной службы провели ночную поисковую операцию на Иртыше, чтобы спасти лебедя. Работы велись в условиях тумана с использованием лодок.