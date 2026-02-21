Раненую косулю спасли в Павлодаре

По его словам, во время утренней пробежки горожанин заметил животное с травмами на левом берегу реки и обратился в службу 109. До приезда специалистов за косулей присмотрели пенсионеры, которые также находились на прогулке вдоль Усолки. Они дождались лесников и передали им животное.