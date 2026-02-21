Ричмонд
В Московском зоопарке открылся фестиваль в честь китайского Нового года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фестиваль в честь китайского Нового года открылся 21 февраля в Московском зоопарке, передает корреспондент ТАСС.

«Для нас большая честь отмечать в своих стенах китайский Новый год, ведь наш зоопарк стал настоящим мостом дружбы между Россией и Китаем. Живые символы этого сотрудничества — наши любимые панды Жуи, Диндин и Катюша — каждый день дарят радость миллионам посетителей, напоминая о том, как много мы можем сделать вместе. Мы гордимся, что стратегическое партнерство наших стран развивается: согласно прошлогоднему соглашению лидеров России и Китая, мы продолжаем совместную природоохранную работу, новой частью которой станет сотрудничество в области сохранения и изучения золотистых курносых обезьян», — сказала, открывая мероприятие, гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что в зоопарке на фестивале подготовлена большая праздничная программа, гостей ждет шоу, шествие с Драконом и Огненной Лошадью, а также вручение подарков большим пандам.

Как сообщалось, 21 февраля жители и гости столицы в костюмах панд смогут посетить Московский зоопарк бесплатно. Посетителей зоопарка также будет ждать чайная церемония у павильона панд, в полдень в библиотеке состоится лекция «Азия в Московском зоопарке». С 12:00 до 14:00 гостей ждут мастер-классы по изготовлению сувениров в павильоне «Фауна Китая».