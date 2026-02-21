Ричмонд
Омские полицейские поздравили женщину, которую накануне отвезли в роддом

На выписку прибыл экипаж ДПС, который помог роженице вовремя добраться до перинатального центра.

Источник: Комсомольская правда

Несколько дней назад на проспекте Королева в Омске будущий отец Александр обратился за помощью к экипажу ДПС. Супруга Мария была готова рожать, а вечерние пробки осложняли проезд до родильного дома. Тогда экипаж помог женщине и доставил ее в родильное отделение. Лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман сегодня присутствовали на выписки молодой мамы и ее дочери Серафимы.

Полицейские пришли не с пустыми руками: по доброй традиции они вручили семье детское автокресло — необходимый атрибут для безопасной перевозки ребенка в автомобиле. Родители еще раз поблагодарили стражей порядка за поддержку в ответственный момент:

«Спасибо, что помогли нам тогда не растеряться. Теперь вы — часть нашей семейной истории!».

Сотрудники ДПС регулярно оказывают содействие гражданам в чрезвычайных ситуациях — от сопровождения в медучреждения до помощи на трассах в сложных погодных условиях. ГИБДД Омской области напоминает, что в экстренных случаях водители могут обратиться за помощью к патрульным экипажам или позвонить по единому номеру 112.

