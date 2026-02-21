Омские полицейские поздравили женщину, которую накануне отвезли в роддом

Несколько дней назад на проспекте Королева в Омске будущий отец Александр обратился за помощью к экипажу ДПС. Супруга Мария была готова рожать, а вечерние пробки осложняли проезд до родильного дома. Тогда экипаж помог женщине и доставил ее в родильное отделение. Лейтенанты полиции Кирилл Выдрин и Сергей Юнгман сегодня присутствовали на выписки молодой мамы и ее дочери Серафимы.