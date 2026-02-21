От Красной гвардии до наших дней: в южноуральском УФСБ вспомнили первых чекистов региона

В УФСБ России по Челябинской области торжественно отметили День защитника Отечества. В управлении подчеркнули преемственность поколений и связь современных сотрудников с историей органов госбезопасности региона.
В этот день молодые сотрудники, недавно поступившие на службу, приняли военную присягу. По данным пресс-службы, церемония прошла в торжественной обстановке — новобранцы выслушали напутствия руководителей и ветеранов, а также познакомились с историей территориального органа безопасности, неразрывно связанной с судьбой страны.
Особое внимание уделили памяти первых чекистов Южного Урала — организаторов советской власти и защитников молодого государства. В их числе — почетный работник ВЧК Андрей Петрович Коростин, который возглавлял вооруженный отряд Красной гвардии численностью 120 человек, а также Александр Казимирович Апанович, прошедший фронты Первой мировой войны и вступивший в Курганский красногвардейский отряд в 1918 году.
В управлении отметили, что современные сотрудники с глубоким уважением относятся к ветеранам и участникам боевых действий, чьи мужество и самоотверженность остаются примером служения Родине.