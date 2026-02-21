От Красной гвардии до наших дней: в южноуральском УФСБ вспомнили первых чекистов региона

В этот день молодые сотрудники, недавно поступившие на службу, приняли военную присягу. По данным пресс-службы, церемония прошла в торжественной обстановке — новобранцы выслушали напутствия руководителей и ветеранов, а также познакомились с историей территориального органа безопасности, неразрывно связанной с судьбой страны.