Гаджеты ни при чем: ученые назвали причину повальной близорукости

Более трети населения земного шара имеют проблемы со зрением, хотя в начале тысячелетия это показатель был в полтора раза ниже. По оценкам специалистов ВОЗ, к 2050 году близорукость станет проблемой каждого второго человека на Земле.
Стремительное снижение остроты зрения в глобальных масштабах до недавнего времени связывали с интенсивным использованием гаджетов — компьютеров, смартфонов, планшетов.
Однако, ранее несколько научных исследований показали, что прямой связи между экранным временем и развитием аномалий рефракции нет. Она, скорее, обратная. В частности, утверждалось, что на остроте зрения негативно сказалось сокращение времени, которое человек проводит на улице, при естественном освещении.
Особенно, это критично для детей: чем меньше ребенок гуляет на свежем воздухе, тем выше риск развития у него близорукости, в том числе во взрослом возрасте.
В настоящее время появилось другое объяснение, почему человечество теряет зрение.
Группа американских ученых, проведя исследование, пришла к выводу, что проблема кроется в нарушениях аккомодации — способности глаза фокусировать изображения на разных расстояниях. Причем, эти нарушения обусловлены внешними обстоятельствами образа жизни современных людей. Чем ближе рассматриваемый предмет, тем сильнее сужается зрачок, тем меньше света попадает на сетчатку глаза.
«Уменьшение расстояния просмотра увеличивает преломляющую способность, горизонтальную конвергенцию глаз и сужение зрачка — три зрительно-моторные функции, известные как “ближняя триада” или “ближний ответ”. (…) Наши результаты согласуются с гипотезой о том, что аккомодационное сужение зрачка способствует прогрессированию миопии за счет уменьшения освещенности сетчатки», — говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в научном издании Cell Reports.
Длительное напряжение глаз в условиях низкой освещенности помещений, где живут и работают современные люди, увеличивает риски развития аномалий рефракции. На остроту зрения негативно влияет в том числе недостаточная частота морганий (что является одной из ключевых проблем при работе с гаджетами) и, как следствие, пересыхание слизистой глаза и усиление аккомодационного сужения зрачка.
Эволюционно человеческий глаз устроен таким образом, что ему не свойственно в течение длительного времени быть сосредоточенным на близких предметах, утверждают ученые.
По их мнению, научная работа может стать ключом к поиску новых методов лечения близорукости, но для этого нужно провести другие широкомасштабные исследования, основанные на выдвинутой ими гипотезе.
Вместе с тем, ученые предположили, что снижение остроты зрения можно затормозить или предотвратить. Это можно сделать за счет использования специальных линз или капель, которые будут регулировать сужение зрачка, препятствуя чрезмерному напряжению глаз. Как вариант, — чтобы избежать проблем со зрением, стоит больше времени проводить на открытом воздухе и чаще смотреть вдаль.