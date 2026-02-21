В Волгограде начали монтировать десятиметровое чучело зимы

Чучело заполнили соломой, сухими опилками и еловым лапником. Общий расход хлопчатобумажной ткани на наряд составил около 50 квадратных метров. Из них более 20 метров ушло на юбку, 14 — на полотенце и по 12 метров — на пояс и лямки сарафана.