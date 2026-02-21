Где пройдут ярмарки в эти выходные в Кишиневе: список локаций по районам города

В то же время, в период с 10 февраля по 10 марта, в сквере Кафедрального собора Рождества Христова и в секторах города проводятся мероприятия по продаже мэрцишоров, тематических изделий народных промыслов и ремесел, сувениров и садовых цветов в контексте весенних праздников: «Драгобете», «Мэрцишор» и «8 Марта».