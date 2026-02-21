Где пройдут ярмарки в эти выходные в Кишиневе: список локаций по районам города

В выходные 21−22 февраля в Кишинёве пройдут ярмарки с продукцией местных производителей. В секторе Ботаника состоится ярмарка «Ярмарка с традициями», а в секторе Центр — тематическая ярмарка «Весна». Также до 10 марта будут проходить мероприятия, связанные с продажей мэрцишоров и сувениров.
По сообщению мэрии Кишинёва, в выходные дни, 21 — 22 февраля, в столичных секторах пройдут ярмарки и распродажи с продукцией и товарами местного производства, с целью поддержки отечественных производителей.
В секторе Ботаника, на бул. Дачия, 26, с 20 по 22 февраля 2026 года — ярмарка мелких торговцев «Ярмарка с традициями», организованная в сотрудничестве с ОА Perspectiva;
В секторе Центр, на ул. Митрополита Варлаама, участок между ул. Армянской и Тигина — тематическая ярмарка «Весна», в период с 14.02.2026 по 15.03.2026, с продажей мэрцишоров, цветов и сувениров, организованная МП «Центральный рынок»;
В то же время, в период с 10 февраля по 10 марта, в сквере Кафедрального собора Рождества Христова и в секторах города проводятся мероприятия по продаже мэрцишоров, тематических изделий народных промыслов и ремесел, сувениров и садовых цветов в контексте весенних праздников: «Драгобете», «Мэрцишор» и «8 Марта».
Кишинёвская мэрия призывает граждан посещать столичные ярмарки, направленные на укрепление отношений между местными производителями и потребителями.