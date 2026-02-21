Жители намыва Васильевского острова еще на день остались без отопления и воды

Жители намыва Васильевского острова на еще один день остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в телеграм-канале «УК “Светлый мир” в ЖК “Я Романтик”». АО «Теплосети Санкт-Петербурга» продолжают устранять последствия аварии на теплосетях. Ранее в компании говорили, что работы закончат к одиннадцати утра 21 февраля, однако работы на тепловых сетях продлили до четырех утра 22 февраля.