Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители намыва Васильевского острова еще на день остались без отопления и воды

Ремонт должен был завершиться 21 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Жители намыва Васильевского острова на еще один день остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в телеграм-канале «УК “Светлый мир” в ЖК “Я Романтик”». АО «Теплосети Санкт-Петербурга» продолжают устранять последствия аварии на теплосетях. Ранее в компании говорили, что работы закончат к одиннадцати утра 21 февраля, однако работы на тепловых сетях продлили до четырех утра 22 февраля.

Компания призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонта.

— Такие меры необходимы для обеспечения надежного и безопасного теплоснабжения в будущем, — пояснили в пресс-службе АО «Теплосети Санкт-Петербурга».

По всем вопросам и за уточнением информации можно обращаться по телефону горячей линии АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: +7 (812) 688−46−46.

Напомним, причиной ранее жители намыва остались без горячей воды и отопления из-за ремонта на теплосетях.