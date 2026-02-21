Щедрая душа: гигантский пирог из блинов приготовили в Гомеле (фото)

На центральной набережной вечером устроят огненное шоу, а у Ледового дворца уже вовсю дегустируют десятки блинов. Тем временем, в зоне отдыха «Пруды» мужчины вскарабкиваются на «масленичный столб» и переворачивают блины на скорость, а у ДК «Фестивальный» взбивают масло и приготовили царь-блин, окружив его стопками румяных блинов поменьше.
Чтобы испечь огромное угощение, Гомельский государственный аграрно-технический колледж изучил десятки рецептов и остановился на проверенном и самом простом — классическом — пшеничная мука, куриные яйца, молоко, растительное масло, сахар и соль по вкусу.
Только ингредиентов понадобилось в разы больше обычного.
«Для толстых блинов замесили больше 250 литров теста, для тонких понадобилось не меньше 150 литров. К ним на сковороду два на два метра разобьем не меньше ста яиц и поджарим колбаски и шкварки», — поделилась с агентством мастер производственного обучения Гомельского государственного аграрно-технического колледжа Татьяна Ярец.
Со слов собеседницы, изначально планировали на гигантской сковороде испечь огромный блин, для поваров колледжа не проблема. Но в последний момент хлебосольные хозяйки решили концепцию изменить.
«Одним блином разве удивишь? Вот больше тысячи блинов из разного теста — это по-нашему. Ими мы с можем угостить больше гостей праздника», — пояснила Ярец.
Гигантскую блинницу тоже мастерили сами сотрудники колледжа. Необычная конструкция зарекомендовала себя хорошо, резюмируют повара. Царь-блин и его румяных компаньонов в течение дня раздадут на угощения.
Веселье в Гомеле продолжили традиционные масленичные забавы: конкурсы, хороводы, спортивные состязания. Кульминация праздника — сжигание чучела зимы.
В Гомеле уже стало традицией угощать на праздники блюдами гигантских размеров. В прошлом году на День города городские предприятия представили свою продукцию в размере XXXL. Среди экспонатов — двухметровая палка сервелата, 15-килограммовое мороженое, 100-литровая бочка майонеза, 30-килограммовый глазированный сырок, брусок сливочного масла весом 70 кг и 55-килограммовая конфета «Аэрофлотская».