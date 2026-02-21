Щедрая душа: гигантский пирог из блинов приготовили в Гомеле (фото)

«Для толстых блинов замесили больше 250 литров теста, для тонких понадобилось не меньше 150 литров. К ним на сковороду два на два метра разобьем не меньше ста яиц и поджарим колбаски и шкварки», — поделилась с агентством мастер производственного обучения Гомельского государственного аграрно-технического колледжа Татьяна Ярец.