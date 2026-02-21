Минскводоканал рассказал о реконструкции Минской очистной станции

В настоящее время работы по реконструкции Минской очистной станции проводятся сразу по трем (первой, третьей и шестой) очередям строительства. При этом работы имеют жесткие графики, они выполняются в полном объеме, а по некоторым этапам работы даже опережают нормативные сроки.
Комплекс работ ведется на большой — более 50 га — территории. При этом параллельно реализуются работы как начального, так и заключительного этапа реконструкции. Весь комплекс работ будет завершен в 2028 году.
— По результатам реализации проекта, мы получим качественное улучшение очищенных сточных вод на выпуске. По некоторым показателям, таким как азот и фосфор, снижение будет составлять до 50%. Вода будет обеззаражена (это то, что сегодня не происходит), у нас будет стоять ультрафиолетовое обеззараживание. Также мы закрываем все сооружения механической очистки, создаются купольные перекрытия, — рассказал замдиректора УП «Минскводоканал» Кирилл Антонов, слова которого приводит БелТА.
Как добавил специалист, в результате всех работ очистные сооружения перестанут быть источником зловонных запахов.
Ранее мы писали о том, когда Военная академия откроет набор по специальности летчик для девушек (о том, какой может быть конкурс — вот тут). Писали мы и о том, почему легальная охота закончилась для 40-летнего жителя Бобруйска уголовным делом (читать далее вот тут).