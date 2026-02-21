Минскводоканал рассказал о реконструкции Минской очистной станции

— По результатам реализации проекта, мы получим качественное улучшение очищенных сточных вод на выпуске. По некоторым показателям, таким как азот и фосфор, снижение будет составлять до 50%. Вода будет обеззаражена (это то, что сегодня не происходит), у нас будет стоять ультрафиолетовое обеззараживание. Также мы закрываем все сооружения механической очистки, создаются купольные перекрытия, — рассказал замдиректора УП «Минскводоканал» Кирилл Антонов, слова которого приводит БелТА.