В Самаре увеличат количество автобусов до Волгаря

Врио министра транспорта региона рассказал, как будет решен вопрос транспортной доступности Волгаря.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре планируют увеличить количество автобусов до Волгаря. Об этом в интервью «КП-Самара» сообщил врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов.

«Мы постепенно вместе с коллегами из города будем увеличивать количество подвижного состава для Волгаря. Мы понимаем, что район растет и заселяется. Там необходим новый подвижной состав в еще большем количестве. Будем работать по существующим маршрутам, но с большим количеством единиц, чтобы возить большее количество людей», — подчеркнул собеседник «КП-Самара».

Говоря о подключении железной дороги Артур Абдрашитов подчеркнул, что будет создана альтернатива ее использования:

«Логистика микрорайона такова, что там не обойтись без пересадки с автобуса на железную дорогу. Поэтому в настоящее время автобусы там останутся основным видом транспорта. Со временем, при развитии района, уверены, что железная дорога при дальнейшем развитии проекта “Городская электричка” для жителей Волгаря и иных микрорайонов в этой части города тоже будет востребована».