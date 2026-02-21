Красноярке приписали рожденного в Запорожье ребенка, пока она сидела в колонии

Женщина оформляла пособия в соцфонде, когда ей сообщили, что для продолжения выплат нужно внести данные на ребенка, родившегося у нее в 2017 году в Запорожье.
Красноярка, у которой уже есть трое детей, заявила, что никогда не была ни в Запорожье, ни в Курске, где позже зарегистрировали рождение. Более того, в 2017 году она отбывала наказание в колонии в Красноярском крае. В исправительном учреждении подтвердили: за все время заключения беременность у нее не фиксировали, родов не было.
Сама истица предположила, что кто-то воспользовался ее утерянным паспортом. Суд изучил все доказательства и согласился: женщина не могла физически родить ребенка на территории Украины, находясь в красноярской колонии.
Запись о рождении признали недействительной, а женщину исключили из графы «мать» в свидетельстве о рождении.