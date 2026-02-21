В Самаре запустят артиллерийский салют в День защитника Отечества

Мероприятия, приуроченные к празднику, уже стартовали. Накануне Дня защитника Отечества из городов и районов региона были отправлены гуманитарные грузы. 20 февраля из Самары отправился 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и Общественной палаты Самарской области по заявкам бойцов был сформирован груз, который уже к празднику будет доставлен участникам спецоперации.