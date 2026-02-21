Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре запустят артиллерийский салют в День защитника Отечества

Появилась программа празднования Дня защитника Отечества в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

23 февраля жители Самарской области будут праздновать День защитника Отечества. Программа планируется обширная: уроки мужества, торжественные митинги, артиллерийский салют. О том, как пройдет праздник в Самарской области, сообщили в региональном правительстве.

Мероприятия, приуроченные к празднику, уже стартовали. Накануне Дня защитника Отечества из городов и районов региона были отправлены гуманитарные грузы. 20 февраля из Самары отправился 55-й гуманитарный конвой в рамках акции «Своих не бросаем». При поддержке Федерации профсоюзов Самарской области и Общественной палаты Самарской области по заявкам бойцов был сформирован груз, который уже к празднику будет доставлен участникам спецоперации.

В Кинельском районе состоялся 150-километровый автопробег «Дорогами Памяти». В нем приняли участие ветераны боевых действий, ветераны СВО, юнармейцы, общественники. Также в течение следующих нескольких дней в Самарской области пройдут уроки мужества и встречи с ветеранами СВО.

23 февраля торжественные мероприятия начнутся с церемоний возложения цветов. В Самаре цветы возложат к Вечному огню и горельефу Матери-Родине на площади Славы.

А в 21.00 23 февраля состоится праздничный артиллерийский салют из салютных установок 30-ю артиллерийскими залпами холостыми боеприпасами из 122-мм гаубиц Д-30. Он пройдет на 1-й набережной реки Волги, в районе улиц Красноармейской и Вилоновской.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше