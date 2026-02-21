Уфимка стала жертвой жестокой аферы: «трейдеры» выманили у нее 1,2 миллиона рублей

Все началось в январе: женщине позвонили незнакомцы, представлявшиеся брокерами и трейдерами популярной инвестплощадки. Они предложили вложить деньги в крупный проект и пообещали быструю прибыль. Поверив, потерпевшая в течение месяца несколькими переводами отправляла деньги на указанный счет. 684 тысячи из общей суммы она оформила в кредит.