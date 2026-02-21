Уфимка стала жертвой жестокой аферы: «трейдеры» выманили у нее 1,2 миллиона рублей

В полицию Орджоникидзевского района Башкирии обратилась женщина, ставшая жертвой мошенников. Аферисты выманили у нее 1 миллион 214 тысяч рублей. Подробности рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Все началось в январе: женщине позвонили незнакомцы, представлявшиеся брокерами и трейдерами популярной инвестплощадки. Они предложили вложить деньги в крупный проект и пообещали быструю прибыль. Поверив, потерпевшая в течение месяца несколькими переводами отправляла деньги на указанный счет. 684 тысячи из общей суммы она оформила в кредит.
Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
